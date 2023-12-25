Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі Су-34 та Су-30, - Генштаб

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Варто зазначити, що вартість одного такого бомбардувальника - близько 50 млн долларів.

Також минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Збиття російських Су-34

Ввечері 24 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що на Маріупольському напрямку зенітним ракетним комплексом було уражено російський Су-34.

Також 22 грудня Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Згодом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

При цьому президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявляв, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".