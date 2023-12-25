Украинская ПВО за минувшие сутки уничтожила два российских истребителя Су-34 и Су-30, - Генштаб

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", - говорится в сообщении Генштаба.

Стоит отметить, что стоимость одного такого бомбардировщика – около 50 млн долларов.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Избиение российских Су-34

Вечером 24 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на Мариупольском направлении зенитным ракетным комплексом был поражен российский Су-34.

Также 22 декабря Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет – один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Также в командовании намекнули, что российские Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

При этом президент Владимир Зеленский в видеообращении заявлял, что возможность украинских военных сбивать российские истребители является "одним из ключей к справедливому завершению войны".