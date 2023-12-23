У Повітряних силах натякнули, що російські Су-34 збили з Patriot

Командування Повітряних сил ЗСУ натякає, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука у Telegram та речника ПС Юрія Ігната у Facebook.

Вчора ввечері Олещук опублікував скриншот з російських пропагандистських ЗМІ з висловлюванням диктатора Володимира Путіна, який рік тому заявляв, що нібито Росія "пощелкает" системи Patriot.

"Збіг? Не думаю", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Натякнув, що три Су-34 українські захисники знищили з Patriot і Юрій Ігнат. Він опублікував пост у Facebook та додав до нього фото пускової установки американського ЗРК.

"Відчув ще вчора, що моє свято наближається", - написав Ігнат.

Що цьому передувало

Вчора, 22 грудня, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні.

Деталі операції Олещук не розкрив, як і точної локації. Але він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. Він може коштувати від 50 млн доларів.