Українська "оборонка" отримала 5 млн фото для тренування ШІ: деталі

Платформу розробив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій - команда, яка створила бойову систему DELTA.

В основі Avengers Labs - анотований датасет із 5 млн кадрів, зібраних на полі бою. Більшість цих матеріалів надходить безпосередньо з бойової системи DELTA та постійно доповнюється новими даними, що мають практичну цінність у бойових умовах.

Вони охоплюють широкий спектр цілей:

танки;

артилерію;

системи ППО;

піхоту;

повітряні об’єкти, зокрема Shahed і розвідувальні безпілотники.

Зазначається, що доступ до Avengers Labs прискорює розвиток технологій на базі ШІ: датасет аналогічного обсягу і якості фактично неможливо зібрати приватним компаніям.

На датасеті Avengers Labs навчено систему автоматичного виявлення цілей, яка вже підтвердила свою ефективність у DELTA та щомісяця аналізує понад 100 тисяч відеострімів з безпілотників. Під час обробки відео штучний інтелект виявляє 70% усіх ворожих цілей в режимі реального часу та допомагає знаходити їх як вдень, так і вночі.

Моделі, навчені на датасеті Avengers, створюють основу для декількох базових сценаріїв роботи. Серед них — два найпоширеніші:

коли оператор фіксує ціль, а дрон далі самостійно коригує траєкторію на фінальному етапі місії;

коли безпілотна система отримує завдання вийти у визначений район, самостійно виявити ціль і діяти відповідно до логіки місії.

Такі сценарії поступово зменшують залежність від постійного ручного керування та розширюють можливості автономних систем у реальних бойових умовах.