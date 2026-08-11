Українська "оборонка" отримала 5 млн фото для тренування ШІ: деталі

Міноборони України відкрило доступ українським оборонним компаніям до Avengers Labs - платформи для тренування ШІ-моделей для безпілотників на основі реальних даних з поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Платформу розробив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій - команда, яка створила бойову систему DELTA.
В основі Avengers Labs - анотований датасет із 5 млн кадрів, зібраних на полі бою. Більшість цих матеріалів надходить безпосередньо з бойової системи DELTA та постійно доповнюється новими даними, що мають практичну цінність у бойових умовах.
Вони охоплюють широкий спектр цілей:
Зазначається, що доступ до Avengers Labs прискорює розвиток технологій на базі ШІ: датасет аналогічного обсягу і якості фактично неможливо зібрати приватним компаніям.
На датасеті Avengers Labs навчено систему автоматичного виявлення цілей, яка вже підтвердила свою ефективність у DELTA та щомісяця аналізує понад 100 тисяч відеострімів з безпілотників. Під час обробки відео штучний інтелект виявляє 70% усіх ворожих цілей в режимі реального часу та допомагає знаходити їх як вдень, так і вночі.
Моделі, навчені на датасеті Avengers, створюють основу для декількох базових сценаріїв роботи. Серед них — два найпоширеніші:
Такі сценарії поступово зменшують залежність від постійного ручного керування та розширюють можливості автономних систем у реальних бойових умовах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони України здійснили успішну атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі, а також ворожий полігон на окупованій частині Запорізької області.
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До речі, нещодавно Сили оборони вдарили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму.