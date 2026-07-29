Чому Україна почала бити по Wildberries: джерела розкрили справжню причину
Атаки Сил оборони України на склади російського маркетплейсу Wildberries мають цілком конкретну мету та є логічною частиною загального плану.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Wildberries під атакою ЗСУ: як удари по маркетплейсах паралізують російську логістику".
Потужні удари ЗСУ призвели до того, що на Wildberries видалили розділ "Все для СВО". Однак річ у тім, що сотні тисяч товарів воєнного призначення нікуди не зникли - їх просто перенесли до інших категорій.
У росЗМІ шириться інформація про те, що Україна встигла пошкодити від шести до дев'яти об'єктів компанії. Аналітики ж дійшли висновку, що тимчасово вибуло до 10% складських потужностей Wildberries.
Джерела РБК-Україна у Силах оборони України наголошують: компанія має 10 логістичних хабів "стратегічного значення". Станом на ранок 29 липня підтверджено пошкодження семи з них.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на склади Wildberries є відповіддю на удари ворога по українській цивільній інфраструктурі. Цілком можливо, йдеться про обстріли української "Нової пошти" - таку версію обговорюють дедалі частіше.
За словами джерел, кампанія проти Wildberries є частиною загального плану. Оскільки Україна вже "вибила" понад 40% російської нафтопереробки, вона вирішила посилити свої зусилля ще на одному напрямку.
Насамперед ідеться про те, щоб паралізувати російську логістику.
"Ми били по НПЗ, створили дефіцит бензину й проблеми з його доставкою та експортом нафтопродуктів. Тепер це має призвести до того, що російським військовим буде складніше отримувати комплектуючі до дронів. І не тільки - війну, розпочату Росією, та її наслідки мають відчути й цивільні всередині Росії", - пояснив один з інформованих співрозмовників РБК-Україна.
Фактично Київ розраховує не лише на воєнний, а й на соціально-економічний ефект. Його простіше досягти, коли споживач, наприклад, не отримує вчасно або взагалі не отримує замовлені товари чи гаджети.
Наслідки української кампанії проти Wildberries відчують чимало людей:
- працівники компанії - вони почнуть замислюватися над доцільністю та безпекою своєї роботи на таких підприємствах;
- малий і середній бізнес - продавці втрачають свої товари та скаржаться на маркетплейс через відсутність або лише символічні компенсації;
- власники маркетплейса - вони зазнають не лише значних фінансових втрат, а й будуть змушені переглянути свою модель логістики.
Раніше РБК-Україна розповідало, що російський Wildberries вже шукає склади в іншій країні на тлі атак ЗСУ.
Також експерти пояснили, чому кампанія України проти Wildberries стала болючим ударом для Кремля.
Окрім того, з'ясувалося, що ЗСУ лише за тиждень атакували щонайменше 10 складів Wildberries.