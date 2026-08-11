Украинская "оборонка" получила 5 млн фото для тренировки ИИ: детали

Минобороны Украины открыло доступ украинским оборонным компаниям к Avengers Labs – платформе для тренировки ИИ-моделей для беспилотников на основе реальных данных с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Платформу разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий – команда, создавшая боевую систему DELTA.
В основе Avengers Labs – аннотированный датасет из 5 млн кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступают непосредственно из боевой системы DELTA и постоянно дополняются новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях.
Они охватывают широкий спектр целей:
Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе ИИ: датасет аналогичного объема и качества практически невозможно собрать частным компаниям.
На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в DELTA и ежемесячно анализирует более 100 тысяч видеостримов из беспилотников. Во время обработки видеоискусственный интеллект обнаруживает 70% всех враждебных целей в режиме реального времени и помогает находить их как днем, так и ночью.
Модели, обученные на датасете Avengers, создают базу для нескольких базовых сценариев работы. Среди них — два самых распространенных:
Такие сценарии постепенно сокращают зависимость от постоянного ручного управления и расширяют возможности автономных систем в реальных боевых условиях.
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