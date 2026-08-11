Украинская "оборонка" получила 5 млн фото для тренировки ИИ: детали

Платформу разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий – команда, создавшая боевую систему DELTA.

В основе Avengers Labs – аннотированный датасет из 5 млн кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступают непосредственно из боевой системы DELTA и постоянно дополняются новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях.

Они охватывают широкий спектр целей:

танки;

артиллерию;

системы ПВО;

пехоту;

воздушные объекты, в том числе Shahed и разведывательные беспилотники.

Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе ИИ: датасет аналогичного объема и качества практически невозможно собрать частным компаниям.

На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в DELTA и ежемесячно анализирует более 100 тысяч видеостримов из беспилотников. Во время обработки видеоискусственный интеллект обнаруживает 70% всех враждебных целей в режиме реального времени и помогает находить их как днем, так и ночью.

Модели, обученные на датасете Avengers, создают базу для нескольких базовых сценариев работы. Среди них — два самых распространенных:

когда оператор фиксирует цель, а дрон дальше самостоятельно корректирует траекторию на финальном этапе миссии;

когда беспилотная система получает задачу выйти в определенный район, самостоятельно определить цель и действовать в соответствии с логикой миссии.

Такие сценарии постепенно сокращают зависимость от постоянного ручного управления и расширяют возможности автономных систем в реальных боевых условиях.