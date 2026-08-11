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Украинская "оборонка" получила 5 млн фото для тренировки ИИ: детали

10:44 11.08.2026 Вт
2 мин
Что показано на фото, которое покажут моделям ИИ?
aimg Константин Широкун
Фото: украинский ВПК получил миллионы фото для тренировки ИИ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минобороны Украины открыло доступ украинским оборонным компаниям к Avengers Labs – платформе для тренировки ИИ-моделей для беспилотников на основе реальных данных с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Платформу разработал Центр инноваций и развития оборонных технологий – команда, создавшая боевую систему DELTA.

В основе Avengers Labs – аннотированный датасет из 5 млн кадров, собранных на поле боя. Большинство этих материалов поступают непосредственно из боевой системы DELTA и постоянно дополняются новыми данными, имеющими практическую ценность в боевых условиях.

Они охватывают широкий спектр целей:

  • танки;
  • артиллерию;
  • системы ПВО;
  • пехоту;
  • воздушные объекты, в том числе Shahed и разведывательные беспилотники.

Отмечается, что доступ к Avengers Labs ускоряет развитие технологий на базе ИИ: датасет аналогичного объема и качества практически невозможно собрать частным компаниям.

На датасете Avengers Labs обучена система автоматического обнаружения целей, которая уже подтвердила свою эффективность в DELTA и ежемесячно анализирует более 100 тысяч видеостримов из беспилотников. Во время обработки видеоискусственный интеллект обнаруживает 70% всех враждебных целей в режиме реального времени и помогает находить их как днем, так и ночью.

Модели, обученные на датасете Avengers, создают базу для нескольких базовых сценариев работы. Среди них — два самых распространенных:

  • когда оператор фиксирует цель, а дрон дальше самостоятельно корректирует траекторию на финальном этапе миссии;
  • когда беспилотная система получает задачу выйти в определенный район, самостоятельно определить цель и действовать в соответствии с логикой миссии.

Такие сценарии постепенно сокращают зависимость от постоянного ручного управления и расширяют возможности автономных систем в реальных боевых условиях.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми , а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает .

Кстати, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базе катеров в Крыму .

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