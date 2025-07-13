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Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомо

Неділя 13 липня 2025 19:40
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Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомо Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)
Автор: Іванна Пашкевич

Манекенник Юра Романюк, який родом із Херсонщини, потрапив до рейтингу 50 найкращих моделей світу за версією престижного ресурсу Models.com.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку Vogue Ukraine.

Юрій Романюк увійшов до топ-50 моделей світу

Так, херсончанин - перший у світі, хто одночасно потрапив до жіночого та чоловічого рейтингів моделей, що відображає сучасний погляд індустрії на гендер і стиль.

Юрій стрімко увірвався у світ високої моди. За останні кілька сезонів він встиг попрацювати з такими фешн-гігантами, як Miu Miu, Marc Jacobs, Saint Laurent та іншими провідними брендами.

У 2023 році він став героєм діджитал-обкладинки Vogue Ukraine, а вже навесні 2024-го - з’явився на друкованій обкладинці спеціального випуску, присвяченого українській молоді.

Як починав модельну кар'єру Юрій

Його шлях до моди почався з випадкової творчої фотосесії у соцмережах. У 2022 році Юрій розповідав, що завжди любив експериментувати з одягом і фотографуватися в незвичних луках.

Саме одна з таких фотосесій і привернула увагу київського модельного агента, який помітив хлопця в Instagram.

Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомоЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Незабаром хлопець дебютував на паризькому показі Miu Miu, ставши єдиною моделлю з України на подіумі.

"Це був мій перший показ. Було дуже страшно - попереду камери, десятки очей, шалена відповідальність. Але в той момент я зрозумів: це моє", - згадував він у коментарі.

На той момент Романюк ще навчався на четвертому курсі кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, де здобував освіту за спеціальністю дизайн одягу та взуття.

Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомоЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Сьогодні він вже випускник і продовжує реалізовувати себе не лише як модель, а й як дизайнер із власним баченням моди.

Юрій - прихильник ресайклінгу. Він розповідав, що створює речі з підручних матеріалів, шиє вручну та експериментує з формами, свідомо уникаючи мас-маркету.

"Мені подобається давати нове життя речам. Я шию з краваток, старих сорочок, використовую голку та нитку - це для мене спосіб самовираження", - пояснює він.

Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомоЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Зараз хлопець мешкає в Нідерландах - виїхав туди з окупованого Херсона, але продовжує активно працювати в індустрії.

Манекенник з Херсонщини увійшов до топ-50 моделей світу: що про нього відомоЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

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