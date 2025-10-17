Названо найдорожчий бренд світу: хто утримує перше місце 13 років поспіль

Компанія Apple знову посіла перше місце в рейтингу Best Global Brands 2025 від Interbrand, залишаючись найдорожчим брендом світу 13-й рік поспіль . Оцінка вартості бренду склала 470,9 млрд доларів .

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Apple зберігає лідерство, а Nvidia та Instagram демонструють зростання

Щорічний звіт Interbrand оцінює топ-100 компаній світу за фінансовими показниками, силою бренду в споживчих рішеннях і загальною конкурентоспроможністю. Цього року сумарна вартість усіх компаній списку зросла на 4,4% і досягла 3,6 трлн доларів.

Apple вперше потрапила в топ-25 Interbrand у 2008 році, а до 2013 року посіла перше місце, зберігши лідерство попри десятиліття глобальних змін в індустрії технологій.

Хоча вартість бренду компанії знизилася на 4% порівняно з минулим роком, вона все одно істотно випереджає Microsoft, яка посіла друге місце зі зростанням на 10% до 388,5 млрд доларів. До п'ятірки лідерів також увійшли Amazon (319,9 млрд), Google (317,1 млрд) і Samsung (90,5 млрд).

Крім Apple, звіт відзначив вражаюче зростання бренду виробника чипів для штучного інтелекту Nvidia - вартість компанії зросла на 116%, досягнувши 43,2 млрд доларів, а позиція в рейтингу піднялася з 36-го на 15-те місце. Це найбільше зростання за один рік в історії Interbrand.

У топ-10 уперше увійшов Instagram завдяки зростанню вартості бренду на 27%, тоді як Nike опустився з 14-го на 23-тє місце після втрати 26% вартості. Tesla втратила 35% вартості і з 12-го опустилася на 25-те місце.