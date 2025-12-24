UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети для бійців ЗСУ

Фото: "Українська команда" проводить збір на антидронові сіткомети для ЗСУ на Різдво (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети. Вони допомагають захисникам убезпечити себе навіть від дронів на оптоволокні.

Як пише РБК-Україна, оголошення про збір опубліковано на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Друзі, невдовзі ми зберемося за різдвяним столом. Давайте не забудемо подякувати тим, хто охороняє наш спокій і мирне життя. Давайте подаруємо нашим бійцям цей захист і допоможемо повернутися додому живими та здоровими", - закликає "Українська команда".

Антидронові сіткомети - це зброя, яка захищає навіть від ворожих дронів на оптоволокні, наголошують волонтери. 

"Сьогодні свято, тож донатимо щедро!" - закликає "Українська команда".

Як долучитися

Нагадаємо, сіткомети, на які оголосив великий збір волонтерський штаб "Українська команда" на День Незалежності, вже ефективно працюють на передовій.

Вони рятують життя українських військових від російських дронів-камікадзе на оптоволокні, що не піддаються засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниРіздвоДопомога армії