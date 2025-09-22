ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Захист від дронів на оптоволокні: "Українська команда" продовжує збір на сіткомети

Понеділок 22 вересня 2025 17:39
UA EN RU
Захист від дронів на оптоволокні: "Українська команда" продовжує збір на сіткомети Фото: сіткомет для захисту від дронів (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Сіткомети, на які на День Незалежності оголосив великий збір волонтерський штаб "Українська команда", вже ефективно працюють на передовій. Вони рятують життя українських військових від російських дронів-камікадзе на оптоволокні, що не піддаються засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Facebook-сторінки "Української команди".

"Сіткомети вже працюють на передовій і рятують життя наших воїнів. Ворог все більше запускає дрони, які не бере РЕБ, які керуються оптоволокном. Сіткомети здатні ефективно працювати проти цих дронів та вже рятують життя нашим героям", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери продовжують збір та пропонують українцям долучатися, щоб убезпечити ще більше наших бійців на передовій від ворожих дронів.

"Чим більше донатів, тим більше наших воїнів отримають захист від ворожих дронів", - наголосили в "Українській команді".

Долучитися до збору:

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Волонтери Дрони
Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"