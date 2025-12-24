RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ

Фото: "Украинская команда" проводит сбор на антидронные сеткометы для ВСУ на Рождество (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы. Они помогают защитникам обезопасить себя даже от дронов на оптоволокне.

Как пишет РБК-Украина, объявление о сборе опубликовано на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья, вскоре мы соберемся за рождественским столом. Давайте не забудем поблагодарить тех, кто охраняет наш покой и мирную жизнь. Давайте подарим нашим бойцам эту защиту и поможем вернуться домой живыми и здоровыми", - призывает "Украинская команда".

Антидронные ситкометы - это оружие, которое защищает даже от вражеских дронов на оптоволокне, отмечают волонтеры.

"Сегодня праздник, поэтому донатим щедро!" - призывает "Украинская команда".

Как присоединиться

Напомним, ситкометы, на которые объявил большой сбор волонтерский штаб "Украинская команда" на День Независимости, уже эффективно работают на передовой.

Они спасают жизни украинских военных от российских дронов-камикадзе на оптоволокне, которые не поддаются средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

