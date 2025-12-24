"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ

"Друзья, вскоре мы соберемся за рождественским столом. Давайте не забудем поблагодарить тех, кто охраняет наш покой и мирную жизнь. Давайте подарим нашим бойцам эту защиту и поможем вернуться домой живыми и здоровыми", - призывает "Украинская команда".

Антидронные ситкометы - это оружие, которое защищает даже от вражеских дронов на оптоволокне, отмечают волонтеры.

"Сегодня праздник, поэтому донатим щедро!" - призывает "Украинская команда".

Как присоединиться