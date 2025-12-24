ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети для бійців ЗСУ

Україна, Середа 24 грудня 2025 14:40
UA EN RU
"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети для бійців ЗСУ Фото: "Українська команда" проводить збір на антидронові сіткомети для ЗСУ на Різдво (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети. Вони допомагають захисникам убезпечити себе навіть від дронів на оптоволокні.

Як пише РБК-Україна, оголошення про збір опубліковано на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Друзі, невдовзі ми зберемося за різдвяним столом. Давайте не забудемо подякувати тим, хто охороняє наш спокій і мирне життя. Давайте подаруємо нашим бійцям цей захист і допоможемо повернутися додому живими та здоровими", - закликає "Українська команда".

Антидронові сіткомети - це зброя, яка захищає навіть від ворожих дронів на оптоволокні, наголошують волонтери.

"Сьогодні свято, тож донатимо щедро!" - закликає "Українська команда".

Як долучитися

Нагадаємо, сіткомети, на які оголосив великий збір волонтерський штаб "Українська команда" на День Незалежності, вже ефективно працюють на передовій.

Вони рятують життя українських військових від російських дронів-камікадзе на оптоволокні, що не піддаються засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Різдво Допомога армії
Новини
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну