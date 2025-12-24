"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ

"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы. Они помогают защитникам обезопасить себя даже от дронов на оптоволокне.

Как пишет РБК-Украина , объявление о сборе опубликовано на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья, вскоре мы соберемся за рождественским столом. Давайте не забудем поблагодарить тех, кто охраняет наш покой и мирную жизнь. Давайте подарим нашим бойцам эту защиту и поможем вернуться домой живыми и здоровыми", - призывает "Украинская команда".

Антидронные ситкометы - это оружие, которое защищает даже от вражеских дронов на оптоволокне, отмечают волонтеры.

"Сегодня праздник, поэтому донатим щедро!" - призывает "Украинская команда".

Как присоединиться