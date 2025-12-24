"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ
"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы. Они помогают защитникам обезопасить себя даже от дронов на оптоволокне.
Как пишет РБК-Украина, объявление о сборе опубликовано на Facebook-странице волонтерского штаба.
"Друзья, вскоре мы соберемся за рождественским столом. Давайте не забудем поблагодарить тех, кто охраняет наш покой и мирную жизнь. Давайте подарим нашим бойцам эту защиту и поможем вернуться домой живыми и здоровыми", - призывает "Украинская команда".
Антидронные ситкометы - это оружие, которое защищает даже от вражеских дронов на оптоволокне, отмечают волонтеры.
"Сегодня праздник, поэтому донатим щедро!" - призывает "Украинская команда".
Как присоединиться
- Приватбанк
- UAPay
- Монобанк
- Номер карты банка: 4874 1000 2822 1565 (полные реквизиты)
Напомним, ситкометы, на которые объявил большой сбор волонтерский штаб "Украинская команда" на День Независимости, уже эффективно работают на передовой.
Они спасают жизни украинских военных от российских дронов-камикадзе на оптоволокне, которые не поддаются средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).