ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ

Украина, Среда 24 декабря 2025 14:40
UA EN RU
"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы для бойцов ВСУ Фото: "Украинская команда" проводит сбор на антидронные сеткометы для ВСУ на Рождество (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" проводит Рождественский сбор на антидронные сеткометы. Они помогают защитникам обезопасить себя даже от дронов на оптоволокне.

Как пишет РБК-Украина, объявление о сборе опубликовано на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья, вскоре мы соберемся за рождественским столом. Давайте не забудем поблагодарить тех, кто охраняет наш покой и мирную жизнь. Давайте подарим нашим бойцам эту защиту и поможем вернуться домой живыми и здоровыми", - призывает "Украинская команда".

Антидронные ситкометы - это оружие, которое защищает даже от вражеских дронов на оптоволокне, отмечают волонтеры.

"Сегодня праздник, поэтому донатим щедро!" - призывает "Украинская команда".

Как присоединиться

Напомним, ситкометы, на которые объявил большой сбор волонтерский штаб "Украинская команда" на День Независимости, уже эффективно работают на передовой.

Они спасают жизни украинских военных от российских дронов-камикадзе на оптоволокне, которые не поддаются средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Рождество Помощь армии
Новости
Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект
Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну