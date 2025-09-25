UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Українська команда" передала вантажівку бійцям батальйону "Свобода", - Палатний

Фото: керівник "Української команди" Артур Палатний (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали ще одну вантажівку бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Національній гвардії України "Рубіж" на Добропільсько-Покровський напрямок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Передали чергову вантажівку бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж". Вони з першого дня вторгнення захищали Київщину, боронили Донеччину та Луганщину, і сьогодні б’ються на найгарячішому напрямку фронту - Покровському", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний відзначив, що зараз на Добропільсько-Покровському напрямку наші військові дуже потребують підтримки, адже ворог б’є по шляхах забезпечення, ускладнюючи передачу боєприпасів та їжі на позиції. 

"На Добропільсько-Покровському напрямку зараз дуже гаряче.  Ворог стягнув резерви та елітні підрозділи безпілотних систем. Вони б’ють по шляхах забезпечення, ускладнюючи передачу боєприпасів та їжі на позиції.  Тому сьогодні одне із основних завдань наших воїнів - зберегти логістику. І зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка та допомога", - сказав під час передачі авто керівник "Української команди" Артур Палатний.

 

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення вже передала на передову понад 3,5 тисячі дронів різних типів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.

Зокрема, до цього волонтери "Української команди" передали автівку підрозділу "Блек Фокс" іноземного легіону ГУР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур ПалатнийНацгвардія