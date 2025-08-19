"Українська команда" передала автівку підрозділу "Блек Фокс" іноземного легіону ГУР, - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Передали чергове авто бійцям підрозділу "Блек Фокс" першого загону спецпризначення іноземного легіону ГУР МО. Ми дуже вдячні цим героям за підтримку та героїзм. Нехай наша автівка допоможе їм успішно виконувати найскладніші завдання і збереже життя", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що бійці підрозділу брали участь у битвах за Лисичанськ і Сєверодонецьк, у Білгородській операції. Захищали Харківщину і Запоріжжя. А щойно повернулися після чергової успішної операції.

Палатний запевнив, що волонтери продовжать допомагати захисникам на передовій.

"Сьогодні всі розмови українців - навколо вчорашніх переговорів у Вашингтоні та майбутнього так званих мирних домовленостей. Але я впевнений: по-справжньому доля нашої держави вирішується на передовій. Тому продовжуємо допомагати нашим захисникам", - наголосив керівник "Української команди".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення РФ передала на передову вже 3500 дронів різних типів та понад 90 одиниць автомобільної техніки.