ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Українська команда" передала автівку підрозділу "Блек Фокс" іноземного легіону ГУР, - Палатний

Вівторок 19 серпня 2025 17:54
UA EN RU
"Українська команда" передала автівку підрозділу "Блек Фокс" іноземного легіону ГУР, - Палатний Фото: Артур Палатний (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали чергову автівку розвідникам з іноземного легіону ГУР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Передали чергове авто бійцям підрозділу "Блек Фокс" першого загону спецпризначення іноземного легіону ГУР МО. Ми дуже вдячні цим героям за підтримку та героїзм. Нехай наша автівка допоможе їм успішно виконувати найскладніші завдання і збереже життя", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що бійці підрозділу брали участь у битвах за Лисичанськ і Сєверодонецьк, у Білгородській операції. Захищали Харківщину і Запоріжжя. А щойно повернулися після чергової успішної операції.

Палатний запевнив, що волонтери продовжать допомагати захисникам на передовій.

"Сьогодні всі розмови українців - навколо вчорашніх переговорів у Вашингтоні та майбутнього так званих мирних домовленостей. Але я впевнений: по-справжньому доля нашої держави вирішується на передовій. Тому продовжуємо допомагати нашим захисникам", - наголосив керівник "Української команди".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення РФ передала на передову вже 3500 дронів різних типів та понад 90 одиниць автомобільної техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Волонтери
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"