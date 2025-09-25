RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Украинская команда" передала грузовик бойцам батальона "Свобода", - Палатный

Фото: руководитель "Украинской команды" Артур Палатный (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали еще один грузовик бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Добропольско-Покровское направление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Передали очередной грузовик бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Они с первого дня вторжения защищали Киевскую область, защищали Донецкую и Луганскую, и сегодня бьются на самом горячем направлении фронта - Покровском", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что сейчас на Добропольско-Покровском направлении наши военные очень нуждаются в поддержке, ведь враг бьет по путям обеспечения, затрудняя передачу боеприпасов и пищи на позиции.

"На Добропольско-Покровском направлении сейчас очень горячо. Враг стянул резервы и элитные подразделения беспилотных систем. Они бьют по путям обеспечения, усложняя передачу боеприпасов и пищи на позиции. Поэтому сегодня одна из основных задач наших воинов - сохранить логистику. И сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь", - сказал во время передачи авто руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

 

 

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения уже передала на передовую более 3,5 тысячи дронов различных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.

В частности, до этого волонтеры "Украинской команды" передали автомобиль подразделения "Блэк Фокс" иностранного легиона ГУР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур ПалатныйНацгвардия