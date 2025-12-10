"Українська команда" передала 44 ОМБр зарядні станції для безперебійної роботи техніки, - Палатний

"Передали партію потужних зарядних станцій бійцям 44 окремої механізованої бригади. Ці героїчні хлопці захищали Луганщину, Харківщину. А зараз мужньо стримують просування ворога на Донеччині", - написав Палатний.

Він упевнений, що волонтерська підтримка допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання.

"Для безперебійної роботи РЕБів та дронів на передовій потрібні автономні джерела живлення. Упевнений, ці зарядні станції допоможуть бійцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя та здоров’я наших героїв", - сказав Артур Палатний.