RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции для бесперебойной работы техники, - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 44 ОМБр ВСУ большую партию мощных зарядных станций.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали партию мощных зарядных станций бойцам 44 отдельной механизированной бригаде. Эти героические ребята защищали Луганщину, Харьковщину. А сейчас мужественно сдерживают продвижение врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Он уверен, что волонтерская поддержка поможет бойцам лучше выполнять боевые задания.

"Для бесперебойной работы РЭБов и дронов на передовой нужны автономные источники питания. Уверен, эти зарядные станции помогут бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизнь и здоровье наших героев", - сказал Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" передала партии зарядных станций 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьему армейскому корпусу, полку "Ахиллес" СБС и другим военным подразделениям.

Также "Украинская команда" передает на передовую противодроновые сеткометы, позволяющие бойцам оградить себя от вражеских беспилотников, в том числе на оптоволокне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур ПалатныйВооруженные силы УкраиныВолонтеры