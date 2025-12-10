"Украинская команда" передала 44 ОМБр зарядные станции для бесперебойной работы техники, - Палатный

"Передали партию мощных зарядных станций бойцам 44 отдельной механизированной бригаде. Эти героические ребята защищали Луганщину, Харьковщину. А сейчас мужественно сдерживают продвижение врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Он уверен, что волонтерская поддержка поможет бойцам лучше выполнять боевые задания.

"Для бесперебойной работы РЭБов и дронов на передовой нужны автономные источники питания. Уверен, эти зарядные станции помогут бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизнь и здоровье наших героев", - сказал Артур Палатный.