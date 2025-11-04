ua en ru
Зарядні станції від "Української команди" підсилять дрони й зв'язок, - бійці 3-го армійського корпусу

Вівторок 04 листопада 2025 13:00
Зарядні станції від "Української команди" підсилять дрони й зв'язок, - бійці 3-го армійського корпусу Фото: військові 3-го АК отримали зарядні станції від "Української команди" (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Бійці Третього армійського корпусу заявили, що на передовій є необхідними джерела автономного живлення, адже від них залежить робота дронів та систем зв’язку.

Про це повідомили у волонтерському штабі "Українська команда", який нещодавно передав військовим партію зарядних станцій з додатковими батареями, пише РБК-Україна.

"Ми робимо ставку на технологічність. Ми цінуємо наших людей, і заміняємо їх технологічними рішеннями. Зарядні станції такого типу - це дійсно потрапляння в ціль, в точку. Вони використовуються у всіх напрямках - такі як НРК (наземні роботизовані комплекси), дрони, зв'язок різного виду. Ці всі речі працюють у нас тільки від живлення", - зазначив військовослужбовець 3-го армійського корпусу з позивним "Фалкон".

Він наголосив, що підтримка українського народу, яку отримують військові через волонтерів, є дуже важливою для ефективного ведення бойових дій.

"Підтримка, яка є від "Української команди", від якої ми отримали ці станції. Підтримка, яка є безпосередньо від українського народу, - вона дуже важлива. Від імені всіх захисників України та безпосередньо від Третього армійського корпусу висловлюю вдячність за міцну громадську позицію та допомогу", - наголосив військовий.

Нагадаємо, нещодавно волонтери "Української команди" передали партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, батальйону "Свобода" 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" та іншим військовим підрозділам.

Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

