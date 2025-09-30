ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сіткомети для захисту від дронів. Масштабний збір "Української команди" до Дня захисника

Вівторок 30 вересня 2025 17:57
UA EN RU
Сіткомети для захисту від дронів. Масштабний збір "Української команди" до Дня захисника Фото: "Українська команда" проводить збір до Дня захисника на сіткомети (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" напередодні Дня захисника України оголосив великий збір на сіткомети. Це дієвий засіб захисту наших бійців від російських FPV-дронів, який вже довів свою ефективність на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення з Facebook-сторінки "Української команди".

"Вони вже дуже круто працюють на передовій. Валять дрони навіть на оптоволокні. Наше завдання: ще більше мінусувати ворожі дрони й рятувати життя наших", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери закликають українців долучатися до збору, щоб допомогти нашим бійцям на передовій

    "Формула проста: більше донатів - більше сіткометів - більше збитих дронів - більше врятованих життів наших захисників! Долучайся до збору! Захистимо тих, хто захищає нас!", - закликають в "Українській команді".

    Долучитися до збору:

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Збройні сили України Волонтери
    Новини
    Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі
    Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі
    Аналітика
    Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
    Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен