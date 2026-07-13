Українська Freyja проти балістики: коли запрацює ППО від Fire Point та чого їй не вистачає

Судячи з опублікованого відео, ракета має правильну циліндричну форму з обтічником, у нижній її частині помітні відносно невеликі рухомі стабілізатори.

Також у компанії зазначили, що Freyja стане пан'європейським протибалістичним щитом, який перебуватиме у спільній власності країн-партнерів.

Перші характеристики ракети

У компанії зазначили, що ракета-перехоплювач FP-7.x виготовлена з композитних матеріалів, і здатна літати зі швидкістю 1500–2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м.

Ракета має дальність до 200 км, а бойова частина важить до 150 кг. Ракета оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS).

У Fire Point підкреслюють, що Freyja – це багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Але ключова його особливість – захист саме від балістичних цілей.

Ціна ракети FP-7.x

У Fire Point заявляють, що ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.

Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак.

Фото: Fire Point показала ракету проти балістики (інфографіка РБК-Україна)

Коли може запрацювати Freyja?

Як зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна, наразі у проекті Freyja більше питань стосовно політичних рішень, ніж технічних.

"Стосовно технічних рішень, там все дуже просто. В Європі є все необхідне для того, щоб зібрати ракетний комплекс, не вистачає тільки ракети", - наголосив Криволап.

За його словами, Україна виступила країною, яка запропонувала зробити загальноєвропейський протибалістичний щит, і для цього в України є ракета, яку лише треба оснастити головкою самонаведення.

Він також додав, що радари, які може використовувати Freyja, теж добре відомі, і деякі з них Україна вже отримала для попереднього тестування.

"Ще треба написати софт, який об'єднає усі компоненти ППО. Питання пускових установок також технічно вирішується за кілька місяців. Таким чином, до кінця року можуть розпочатись випробування цього комплексу (Freyja – ред.)", - підсумував експерт.

Він також припустив, що завтра, 14 липня, європейські політики можуть оголосити про запуск спільного проекту Freyja, адже для його повноцінної роботи потрібен ряд політичних рішень, за якими підуть вже деякі економічні рішення.

"Це не Patriot, розробка якого зайняла 10 років. Це система зовсім іншого технологічного рівня. В даному випадку з окремих вже існуючих елементів збирається зенітний ракетний комплекс. Для цього в Європі все є, крім ракети, але ракети дає Україна", - додав Криволап.