Україна може зробити антибалістику Freya дуже швидко, але є умова
Україна швидкими темпами працює над власною антибалістичною системою Freya. Але без допомоги партнерів не обійтися.
Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Українська антибалістика Freya
Зеленський розкрив подробиці роботи України над антибалістичним проєктом Freya.
"Я б назвав її, що вона європейська, але тим не менш так, під нашим головуванням. Цей проєкт - аналог Patriot щодо збиття балістичних цілей, масового виробництва і більш дешевої системи", - зазначив президент.
Глава держави також анонсував першу зустріч в цьому напрямку у Франції найближчим часом.
"Нашим завданням було зібрати всіх разом і представити відповідний проєкт Freya тим країнам, які можуть допомогти Україні зробити його дуже швидко. Тобто ми можемо це зробити самі. Але пройдуть роки", - зауважив Зеленський.
Як допоможуть партнери
Президент наголосив, що, як і на виробництво Patriot та CAMP, так і на розробку власної антибалістики потрібен час.
"Виробництво дуже маленьке, черги дуже довгі, і тому ми працюємо в різних напрямках. Чому наше лідерство? Тому що ракета українського виробництва. Але для систем потрібна не тільки ракета і пускова, потрібні радари, управління, багато різних елементів", - уточнив Зеленський.
Тому для того, щоб зробити швидко антибалістику, Україні можуть допомогти європейські партнери.
"Це вісім країн, які можуть допомогти і Україні, і всій Європі створити свою систему проти балістики. Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Безумовно, якщо найближчими днями, тижнями партнери нас підтримують, - це буде велика допомога і великий прорив для українського оборонно-промислового комплексу", - впевнений Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що США незабаром нададуть Україні новий пакет із антибалістичними ракетами для Patriot.
Також президент наголосив, що МЗС та Міноборони мають без пауз почати технічну роботу над ліцензією для Patriot. Так Україна зможе якомога швидше запустити виробництво.