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Українська діаспора Канади закликала уряд не впускати зірку НХЛ: яка причина

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Оттава, П'ятниця 30 грудня 2022 21:15
Українська діаспора Канади закликала уряд не впускати зірку НХЛ: яка причина Фото: Алєксандр Овєчкін може не потрапити до Канади (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Капітан "Вашингтон Кепіталз" Алєксандр Овєчкін ризикує не отримати дозвіл на в'їзд на вимогу Конгресу українців Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українська громада вирішила організувати бойкот 37-річному росіянину. Ветеран може пропустити матчі "Кепіталз" на території Канади.

Громадяни РФ для в'їзду в країну повинні мати візу. Овєчкін подаватиме документи на дозвіл в'їхати до Канади в січні, коли "Вашингтон" гратиме з "Торонто" на виїзді (30 січня). Однак, тамтешні міністри закордонних справ і з питань імміграції отримали відкритий лист КУК.

Конгрес просить відмовити у наданні візи російському хокеїсту. Головним аргументом канадських українців на користь своєї позиції є мовчання Овєчкіна щодо вторгнення РФ до України. Він не засудив агресію, а в 2017 році навіть створив громадський рух PutinTeam.

Минулої суботи Овєчкін став другим бомбардиром в історії регулярного чемпіонату НХЛ. За кількістю закинутих шайб росіянин обійшов легендарного Горді Хоу. Зараз в активі капітана "Вашингтона" 803 голи. У лідерах залишається канадець із українським корінням Вейн Гретцкі (894 шайби).

До слова, студентська збірна України з хокею поїхала в канадське турне перед Універсіадою-2023.

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