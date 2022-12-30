Українська діаспора Канади закликала уряд не впускати зірку НХЛ: яка причина

Капітан "Вашингтон Кепіталз" Алєксандр Овєчкін ризикує не отримати дозвіл на в'їзд на вимогу Конгресу українців Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Українська громада вирішила організувати бойкот 37-річному росіянину. Ветеран може пропустити матчі "Кепіталз" на території Канади.

Громадяни РФ для в'їзду в країну повинні мати візу. Овєчкін подаватиме документи на дозвіл в'їхати до Канади в січні, коли "Вашингтон" гратиме з "Торонто" на виїзді (30 січня). Однак, тамтешні міністри закордонних справ і з питань імміграції отримали відкритий лист КУК.

Конгрес просить відмовити у наданні візи російському хокеїсту. Головним аргументом канадських українців на користь своєї позиції є мовчання Овєчкіна щодо вторгнення РФ до України. Він не засудив агресію, а в 2017 році навіть створив громадський рух PutinTeam.

Минулої суботи Овєчкін став другим бомбардиром в історії регулярного чемпіонату НХЛ. За кількістю закинутих шайб росіянин обійшов легендарного Горді Хоу. Зараз в активі капітана "Вашингтона" 803 голи. У лідерах залишається канадець із українським корінням Вейн Гретцкі (894 шайби).