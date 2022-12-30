ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская диаспора Канады призвала правительство не впускать звезду НХЛ: какая причина

Новина українською →
Оттава, Пятница 30 декабря 2022 21:15
Украинская диаспора Канады призвала правительство не впускать звезду НХЛ: какая причина Фото: Александр Овечкин может не попасть в Канаду (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рискует не получить разрешение на въезд по требованию Конгресса украинцев Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинская община решила организовать бойкот 37-летнему россиянину. Ветеран может пропустить матчи "Кэпиталз" на территории Канады.

Граждане РФ для въезда в страну должны иметь визу. Овечкин будет подавать документы на разрешение въехать в Канаду в январе, когда "Вашингтон" сыграет с "Торонто" на выезде (30 января). Однако тамошние министры иностранных дел и по вопросам иммиграции получили открытое письмо КУК.

Конгресс просит отказать в предоставлении визы российскому хоккеисту. Главным аргументом канадских украинцев в пользу своей позиции является молчание Овечкина по поводу вторжения РФ в Украину. Он не осудил агрессию, а в 2017 году даже создал общественное движение PutinTeam.

В прошлую субботу Овечкин стал вторым бомбардиром в истории регулярного чемпионата НХЛ. По количеству заброшенных шайб россиянин обошел легендарного Горди Хоу. Сейчас в активе капитана "Вашингтона" 803 гола. В лидерах остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).

К слову, студенческая сборная Украины по хоккею уехала в канадское турне перед Универсиадой-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада НХЛ хоккей
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок