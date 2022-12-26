Студентська збірна України з хокею поїде в турне Канадою: список суперників

Тренерський штаб збірної України оголосив список хокеїстів, які готуватимуться до Універсіади-2023 в американському Лейк-Плесіді. "Синьо-жовті" проведуть 4 спаринги в канадських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ .

Тренери національної команди Вадим Шахрайчук і Костянтин Сімчук беруть до Канади 22-х підопічних. Перед стартом Усесвітніх студентських ігор лави збірної поповнять кілька досвідченіших виконавців.

У понеділок "синьо-жовті" вирушать автобусом до Варшави. З польської столиці збірна України полетить до Канади, де серією матчів готуватиметься до Універсіади-2023. Суперниками студентської збірної в контрольних поєдинках стане низка університетських команд.

Склад студентської збірної України для участі в Hockey Can't Stop Tour:

Воротарі: Дьяченко, Кубрицький, Сердюк

Оборонці: Григор'єв, Сисак, Гребеник, Ратушний, Матусевич, Варава, Палійчук

Нападники: Бородай, Целогородцев, Чіканцев, Грабовецький, Кривошапкін, Матейченко, Мазур, Панченко, Ружніков, М. Сімчук, Ступак, Зінченко

31 грудня студентська збірна України зустрінеться з Університетом Саскачевана, 3 січня – з Університетом Калгарі, 4 січня – з Університетом Альберти, 10 січня – з Університетом Манітоби. На Універсіаді-2023 "синьо-жовті" стартують 12 січня матчем проти Канади.