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Ветеран "Вашингтона" обійшов легендарного Хоу в списку бомбардирів НХЛ усіх часів: відео

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Вашингтон, Субота 24 грудня 2022 10:28
Ветеран "Вашингтона" обійшов легендарного Хоу в списку бомбардирів НХЛ усіх часів: відео Фото: Алєксандр Овєчкін (у центрі) з історичною шайбою (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги назвав крайнього нападника "Вашингтон Кепіталз" Алєксандра Овєчкіна єдиною зіркою ігрового дня. Він став другим голеадором в історії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

37-річний росіянин відкрив рахунок у протистоянні з "Вінніпегом". Під завісу стартового періоду він отримав пас від Строума та несподівано пробив із правої зони вкидання.

У другому періоді Овєчкін разом із Шірі допоміг відзначитися Мілано. А на фінальних хвилинах капітан господарів покарав "Джетс" ще однією шайбою вже в порожні ворота. Так "Кепіталз" встановили остаточних рахунок у протистоянні (4:1).

Дубль Овєчкіна став історичним. Тепер в активі російського хокеїста 802 шайби в НХЛ. За результативністю він зумів обійти легендарного Горді Хоу, який першим підкорив рубіж восьми сотень. У лідерах бомбардирів усіх часів залишається канадець із українським корінням Вейн Гретцкі (894 шайби).

Для Овєчкіна нинішній сезон – 18-й у складі "Вашингтона". За цей час росіянин провів 1310 матчів у лізі та набрав 1451 очко за системою гол+пас. "Кепіталз" наразі проходять у плей-офф із п'ятого місця в дивізіоні Метрополітен.

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