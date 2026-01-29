Путін погодився тиждень не бити по Києву, - Трамп

Енергетичне перемир'я України та РФ

Нагадаємо, 29 січня у російських пабліках поширили інформацію про те, що країні-агресорці нібито заборонили завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Пізніше з'явилися повідомлення про дію такої ж заборони й на удари по російській території.

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев написав, що, схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін.

При цьому в українських Telegram-каналах зауважили, що остаточне рішення щодо припинення ударів по енергетиці між країнами наразі відсутнє, і закликали всіх українців бути пильними.

Водночас віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба сьогодні заявив, що росіяни можуть завдати нового удару. З цієї причини всі служби в Україні, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до морозів.

Зазначимо, Financial Times нещодавно писало, що Україна та США готуються запропонувати країні-агресорці енергетичне перемир'я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.

Видання зазначило, що йдеться про пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергетичних об'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".