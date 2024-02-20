"Українська бронетехніка" передала на фронт велику партію артилерійських снарядів
ТОВ "Українська бронетехніка" передала Силам оборони тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт підприємства.
"Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1", – зазначив гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обсяги виробництва 122 мм артилерійських пострілів.
Оборонний потенціал України і допомога союзників
У вересні 2023 року "Українська бронетехніка" завершила випробування чергової партії 120-мм мінометів для українських воїнів.
Чехія найближчими тижнями передасть Україні 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.
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