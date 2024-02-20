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"Украинская бронетехника" передала на фронт большую партию артиллерийских снарядов

Вторник 20 февраля 2024 05:36
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"Украинская бронетехника" передала на фронт большую партию артиллерийских снарядов Фото: ВСУ пополнились крупной партией артиллерийских снарядов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

ООО "Украинская бронетехника" передала Силам обороны тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт предприятия.

"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии - их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", - отметил гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объемы производства 122 мм артиллерийских выстрелов.

Фото: ООО "Украинская бронетехника" (ukrarmor.com)

Оборонный потенциал Украины и помощь союзников

В сентябре 2023 года "Украинская бронетехника" завершила испытания очередной партии 120-мм минометов для украинских воинов.

Чехия в ближайшие недели передаст Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.

О решении проблемы "снарядного голода", где Украине брать боеприпасы и сможет ли Запад обойти Россию - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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