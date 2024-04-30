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"Українська бронетехніка" може збільшити виробництво в рази: названа умова

Вівторок 30 квітня 2024 16:15
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"Українська бронетехніка" може збільшити виробництво в рази: названа умова Фото: "Українська бронетехніка" може збільшити виробництво в рази (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Українська бронетехніка" для розширення виробництва потребує не державних коштів, а довготривалих контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, якого цитує підприємство.

"Нам, як компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібен контракт на два роки, наприклад. У такому випадку ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази", - заявив Бельбас.

Директор "Української бронетехніки" пояснив, що фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фіксуванням, дозволяє завчасно організувати, а також спланувати виробничий процес, оскільки інколи необхідні поставки комплектуючи займають більше 8 місяців.

Зокрема Бельбас додав, що планування є важливим для будь-якого виробника в умовах відсутності держпрограм щодо підтримки.

За словами директора "Української бронетехніки", сьогодні підприємство виробляє:

  • бронеавтомобілі "Новатор";
  • міномети калібру 60, 82 та 120 мм й мінометні постріли для них.

Виробництво зброї в Україні

Як розповідав раніше президент Володимир Зеленський, сьогодні в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зокрема зброю виробляють майже 300 тисяч громадян.

За словами голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, лише протягом минулого 2023 року, українська ОПК зросла в 6 разів.

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