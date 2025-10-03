Українська бойова система DELTA стала ключовою на навчаннях НАТО, - Шмигаль

Українська бойова система DELTA стала основною платформою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025, координуючи понад 100 морських, підводних, наземних та повітряних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.
Цього року Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 - найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях.
Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами.
DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни.
"Це - доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - наголосив Шмигаль.
DELTA - це бойова цифрова екосистема українських військ, яка забезпечує технологічну перевагу на полі бою.
Вона дозволяє бачити ситуацію в реальному часі, планувати операції, обмінюватися даними всередині підрозділів, бригад та угруповань, а за потреби - і з союзниками.
Система працює на ноутбуках, планшетах та телефонах, що робить її доступною для командирів усіх рівнів.
DELTA вже пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне бойове випробування - під час оборони Києва у 2022 році, знищення Чорноморського флоту РФ, звільнення острова Зміїний та деокупації Херсона.
Щодня в Україні система підтримує ураження понад 2000 ворожих цілей, а за рік за її допомогою верифіковано понад півмільйона уражених і пошкоджених об’єктів.
Система постійно оновлюється: до неї додано платформу штучного інтелекту для автоматичного виявлення ворожої техніки в режимі онлайн.
Нагадаємо, що минулого місяця НАТО провело масштабні навчання з перекидання військ і техніки в Литву. Мета - зміцнити східний фланг Альянсу.
До того, на початку червня країни НАТО провели щорічні навчання "Балтос" у Балтійському морі. У відповідь Росія також відправила свій флот у той самий час.