РФ та НАТО одночасно починають військові навчання в Балтиці: чи не призведе це до ескалації

На початку червня країни НАТО проведуть щорічні навчання "Балтос" у Балтійському морі. У відповідь Росія також відправить свій флот у той самий час. Це може загострити напругу в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Так, Кремль останнім часом намагається переконати світ, і Європу зокрема, у відсутності планів нової агресії. Разом з тим, на практиці Росія веде себе зовсім по-іншому.

Щорічні військово-морські навчання НАТО

Країни НАТО на початку червня ось уже понад 50 років проводять військово-морські навчання Baltops. Починаючи з 1971 року вони є одними з наймасштабніших маневрів НАТО у регіоні Балтійського моря.

Метою навчань є підвищення оперативної взаємодії між союзниками та готовності до реагування на потенційні загрози у Балтійському регіоні. Навчання включають різноманітні сценарії, такі як протипідводні та протиповітряні операції, розмінування, морські десанти та гуманітарні місії.

Російські навчання

Водночас, Росія вирішила провести власні військові маневри на Балтиці - і на місяць раніше, ніж зазвичай. Для цього до регіону буде направлено близько 20 військових кораблів.

Ризики та застереження

Експерти звертають увагу на високий ризик небезпечного зближення флотів та можливих провокацій у зоні проведення навчань.

Наприклад, експерт із безпеки Моріц Брейк зазначає, що росіяни завжди поводяться дуже агресивно, і ситуація в Балтійському морі може призвести до загострення конфлікту.

Щоправда, Брейк сумнівається, що Росія почне повномасштабний напад під час навчань, але вважає, що провокації цілком ймовірні. Наприклад, російські військові можуть блокувати кораблі НАТО чи їх літаки можуть здійснювати прольоти над кораблями Альянсу.

За словами Брейка, головною метою таких дій є перевірити, наскільки оперативно зреагує НАТО. Крім того, Росія намагається послати Альянсу сигнал, що він як би слабкий і вразливий.