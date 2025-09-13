НАТО розпочало навчання зі швидкого перекидання військ до Литви

У суботу, 13 вересня, НАТО розпочало масштабні навчання з перекидання військ і техніки в Литву. Мета - зміцнити східний фланг Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х об'єднаного командування сил Альянсу в Нідерландах.

У командуванні додали, що навчання "Grand Eagle 25" мають на меті підвищити боєготовність і оперативну сумісність сумісність союзників, зміцнюючи східний фланг НАТО.

"Навчання "Grand Eagle 25" уже розпочалися! У рамках навчань сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки до Литви - швидке, потужне і скоординоване", - ідеться в пості.

Інша операція НАТО

Нагадаємо, що в ніч на 10 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Тієї ж ночі ворожі безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

За словами прем'єр-міністра країни Дональда Туска, повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Також відомо, що польське ППО збило 4 дрони і в країні знайшли уламки 16 ворожих безпілотників.

У відповідь на це послідувала реакція НАТО. Зокрема, вчора генсек Альянсу Марк Рютте оголосив, що блок розпочинає операцію "Східний страж" для посилення оборони східного флангу Європи.

Сьогодні в Генштабі Польщі показали кадри посадки французького транспортного літака А-400, який доправив озброєння для винищувачів Rafale, що вже перебувають у Польщі.

Також відомо, що в рамках цієї місії будуть розгорнуті союзні сили, включно з Данією, Францією, Британією та Німеччиною.