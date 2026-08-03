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Українська BlueBird Tech виходить на ринок Європи: укладено меморандум з Galion Group

16:11 03.08.2026 Пн
2 хв
РБК-Україна дізналось деталі співпраці з французькою компанією
aimg Костянтин Широкун
Українська BlueBird Tech виходить на ринок Європи: укладено меморандум з Galion Group Фото: BlueBird виходить на ринок Європи (blue-bird.tech)
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Українська defense-tech компанія BlueBird Tech та французька Galion Group підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає роботу над локалізацією виробництва у Європі.

Про це РБК-Україна повідомили у компанії BlueBird Tech.

Зазначається, що у межах домовленостей сторони спільно працюватимуть над пошуком партнерів у Франції та країнах ЄС, залученням інвестицій для оборонних проектів, а також участю в програмах European Defence Fund (EDF).

Партнерство поєднує інженерну експертизу BlueBird Tech у розробці оборонних технологій із широкою мережею контактів Galion Group у європейській оборонній екосистемі.

Як повідомили в BlueBird Tech у коментарі РБК-Україна, одним із ключових напрямів за результатом меморандуму є масштабування міжнародної співпраці та інтеграція українських оборонних технологій у європейську екосистему безпеки.

"Ми зосередимося на пошуку стратегічних партнерів для локалізації виробництва наших флагманських продуктів у Європі, розвитку спільних технологічних проектів, а також залученні європейських інвестицій і програм фінансування для прискорення створення нових оборонних рішень", - додали у BlueBird Tech.

Нагадаємо, раніше компанія BlueBird Tech представила нові надлегкі спрямовані антени Yagi-Uda Lite 750 та Yagi-Uda Lite 915 для ударних дронів.

Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого впроваджувати їх до порту для конфіскації.

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