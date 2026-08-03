Украинская BlueBird Tech выходит на рынок Европы: заключен меморандум с Galion Group

Украинская defense-tech компания BlueBird Tech и французская Galion Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает работу над локализацией производства в Европе.

Об этом сообщили в компании BlueBird Tech.

Отмечается, что в рамках договоренностей стороны будут совместно работать над поиском партнеров во Франции и странах ЕС, привлечением инвестиций для оборонных проектов, а также участием в программах European Defence Fund (EDF).

Партнерство объединяет инженерную экспертизу BlueBird Tech по разработке оборонных технологий с широкой сетью контактов Galion Group в европейской оборонной экосистеме.

Как сообщили в BlueBird Tech в комментарии РБК-Украина, одним из ключевых направлений по результату меморандума является масштабирование международного сотрудничества и интеграция украинских оборонных технологий в европейскую экосистему безопасности.

"Мы сосредоточимся на поиске стратегических партнеров для локализации производства наших флагманских продуктов в Европе, развитии совместных технологических проектов, а также привлечении европейских инвестиций и программ финансирования для ускорения создания новых оборонных решений", - добавили в BlueBird Tech.