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Украинская BlueBird Tech выходит на рынок Европы: заключен меморандум с Galion Group

16:11 03.08.2026 Пн
2 мин
РБК-Украина узнала детали сотрудничества с французской компанией
aimg Константин Широкун
Украинская BlueBird Tech выходит на рынок Европы: заключен меморандум с Galion Group Фото: BlueBird выходит на рынок Европы (blue-bird.tech)
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Украинская defense-tech компания BlueBird Tech и французская Galion Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает работу над локализацией производства в Европе.

Об этом сообщили в компании BlueBird Tech.

Отмечается, что в рамках договоренностей стороны будут совместно работать над поиском партнеров во Франции и странах ЕС, привлечением инвестиций для оборонных проектов, а также участием в программах European Defence Fund (EDF).

Партнерство объединяет инженерную экспертизу BlueBird Tech по разработке оборонных технологий с широкой сетью контактов Galion Group в европейской оборонной экосистеме.

Как сообщили в BlueBird Tech в комментарии РБК-Украина, одним из ключевых направлений по результату меморандума является масштабирование международного сотрудничества и интеграция украинских оборонных технологий в европейскую экосистему безопасности.

"Мы сосредоточимся на поиске стратегических партнеров для локализации производства наших флагманских продуктов в Европе, развитии совместных технологических проектов, а также привлечении европейских инвестиций и программ финансирования для ускорения создания новых оборонных решений", - добавили в BlueBird Tech.

Напомним, ранее компания BlueBird Tech представила новые сверхлегкие направленные антенны Yagi-Uda Lite 750 и Yagi-Uda Lite 915 для ударных дронов.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего внедрять их в порт для конфискации.

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