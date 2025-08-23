Українська антарктична станція зафіксувала потужний землетрус біля Латинської Америки

За даними науковців української станції "Академік Вернадський", що розміщена в Антарктиді, магнітуда поштовхів становила 7 балів за шкалою Ріхтера, а епіцентр розташовувався на глибині 14 км.

Подібні землетруси класифікують, як руйнівні. У Чилі вже оголосили загрозу цунамі.

Сейсмічний поштовх на станції зафіксували 21 серпня о 23:16 за місцевим часом, що відповідає 05:16 ранку 22 серпня за Києвом. Українські полярники не відчули землетрус фізично, але його зареєструвало сейсмоакустичне обладнання станції.

Крім того, мареографи зафіксували викликану поштовхами припливну хвилю.

"На стрічці аналогового мареографа видно, що перша хвиля цунамі досягла нашого острова о 01:00 22 серпня за місцевим часом. Її висота була приблизно 20 см. Коливання у водах тривали ще близько п’яти годин", - повідомили у центрі.

На станції постійно проводять моніторинг геофізичних процесів регіону, зокрема сейсмічної активності.

Сейсмоакустичні спостереження тривають з 2000 року та є внеском України у глобальну систему контролю природних явищ і вивчення геодинаміки планети.

Цього року науковці вже фіксували сильний землетрус у протоці Дрейка - він стався 2 травня.