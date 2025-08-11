Землетрус у Туреччині: одна людина загинула, 29 зазнали поранень

Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині загинула одна людина, ще кілька десятків зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х і телеканал TRT Haber.

"Прошу Божої милості для 81-річного чоловіка, який втратив життя, та швидкого одужання для поранених", - написав міністр. Він зазначив, що загиблого чоловіка витягли з-під завалів, але попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося. Єрлікай додав, що внаслідок землетрусу поранень зазнали 29 людей, їхній стан не важкий. Зруйновано 16 будинків, жителів чотирьох будівель евакуювали.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1.

Епіцентр розташовувався в районі Сіндіргі у провінції Балыкесир на глибині 11 кілометрів. Поштовхи відчувалися в Ізмірі, Стамбулі та ще низки населених пунктів країни.

Додамо, що 3 серпня у США стався землетрус, який відчули у деяких районах Нью-Йорка і штату Нью-Джерсі.

А 30 липня стався найпотужніший з 1952 року землетрус на півострові Камчатка. Опісля в регіоні тривають афтершоки та прокинулася низка вулканів.