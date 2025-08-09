Україною шириться тривога через загрозу дронів: де можливі удари "Шахедами" (карта)

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня Повітряні сили України ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

При цьому вибухи лунали у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.