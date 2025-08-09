По Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов: где возможны удары "Шахедами" (карта)

Напомним, в ночь на 8 августа Воздушные силы Украины ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

При этом взрывы раздавались в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.