Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської.

Станом на 21:10 російські дрони помічено у Кіровоградській та Полтавській областях.

Також "Шахеди" були помічені на півночі країни, рухаються у напрямку Харкова.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у неділю ввечері, 9 березня, російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що у Київській області близько розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксували російські безпілотники.

За даними Повітряних сил у ніч на понеділок, 10 березня, російська армія запустила по території України 176 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях.