По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 10 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.
Вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.
По состоянию на 21:10 российские дроны замечены в Кировоградской и Полтавской областях.
Также "Шахеды" были замечены на севере страны, движутся в направлении Харькова.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, в воскресенье вечером, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что в Киевской области близко началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали российские беспилотники.
По данным Воздушных сил в ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.
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