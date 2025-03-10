По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.

По состоянию на 21:10 российские дроны замечены в Кировоградской и Полтавской областях.

Также "Шахеды" были замечены на севере страны, движутся в направлении Харькова.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака РФ

Напомним, в воскресенье вечером, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области близко началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали российские беспилотники.

По данным Воздушных сил в ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.