Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з південних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Миколаївській та одеській областях.

Де помічено "Шахеди":

БпЛА на заході Миколаївської області, курс - західний/північно-західний;

БпЛА в центрі Кіровоградської області, курс - північний;

БпЛА на півдні Одеської області (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.

Карта повітряних тривог станом на 22:50 виглядає так:

Атака на Україну

Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на Україну. Загалом було запущено понад 100 дронів-камікадзе.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість дронів були збиті силами протиповітряної оборони, але частина з них все ж завдала пошкоджень інфраструктурі.

Ми показували, як збивали дрони над столицею у новорічну ніч. Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.