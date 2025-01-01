Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека

Надвечір 1 січня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з південних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Миколаївській та одеській областях.
Карта повітряних тривог станом на 22:50 виглядає так:
Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на Україну. Загалом було запущено понад 100 дронів-камікадзе.
Як повідомляло РБК-Україна, більшість дронів були збиті силами протиповітряної оборони, але частина з них все ж завдала пошкоджень інфраструктурі.
Ми показували, як збивали дрони над столицею у новорічну ніч. Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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