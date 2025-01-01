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Україною шириться тривога через загрозу дронів: де є небезпека

Фото: в Україні ввечері 1 січня шириться тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 1 січня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу вже оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються з південних областей. Група російських ударних дронів спостерігається у Миколаївській та одеській областях.

Де помічено "Шахеди":

  • БпЛА на заході Миколаївської області, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА в центрі Кіровоградської області, курс - північний;
  • БпЛА на півдні Одеської області (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.

Карта повітряних тривог станом на 22:50 виглядає так:

Атака на Україну

Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками на Україну. Загалом було запущено понад 100 дронів-камікадзе.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість дронів були збиті силами протиповітряної оборони, але частина з них все ж завдала пошкоджень інфраструктурі.

Ми показували, як збивали дрони над столицею у новорічну ніч. Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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