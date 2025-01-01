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По Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов: где есть опасность

Фото: в Украине вечером 1 января распространяется тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 1 января военные Российской Федерации снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся из южных областей. Группа российских ударных дронов наблюдается в Николаевской и одесской областях.

Где замечены "Шахеды":

  • БпЛА на западе Николаевской области, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА в центре Кировоградской области, курс - северный;
  • БпЛА на юге Одесской области (район н.п. Затока) - западный/северо-западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:50 выглядит так:

Атака на Украину

Напомним, что в новогоднюю ночь Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками на Украину. Всего было запущено более 100 дронов-камикадзе.

Как сообщало РБК-Украина, большинство дронов были сбиты силами противовоздушной обороны, но часть из них все же нанесла повреждения инфраструктуре.

Мы показывали, как сбивали дроны над столицей в новогоднюю ночь. Подробнее о последствиях атаки на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

 

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