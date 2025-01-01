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Атака Росії по Україні в новорічну ніч: кадри збиття дронів (відео)

Україна, Середа 01 січня 2025 13:20
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Атака Росії по Україні в новорічну ніч: кадри збиття дронів (відео) Фото: українські військові показали, як збивали дрони під час атаки РФ 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні 111 дронів під час атаки в ніч на 1 січня. Повітряні сили показали кадри збиття БПЛА на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Бойова робота мобільних вогневих груп на східному напрямку вночі 1 січня", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. ППО збила більшість з 111 безпілотників, запущених загарбниками.

В Києві через падіння уламків дронів почалися пожежі. Наразі через атаку РФ по Києву двоє людей загинули та семеро постраждали, в тому числі дві вагітні.

Крім того, 31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.

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