Атака Росії по Україні в новорічну ніч: кадри збиття дронів (відео)

Росія запустила по Україні 111 дронів під час атаки в ніч на 1 січня. Повітряні сили показали кадри збиття БПЛА на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Бойова робота мобільних вогневих груп на східному напрямку вночі 1 січня", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. ППО збила більшість з 111 безпілотників, запущених загарбниками.

В Києві через падіння уламків дронів почалися пожежі. Наразі через атаку РФ по Києву двоє людей загинули та семеро постраждали, в тому числі дві вагітні.

Крім того, 31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.

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