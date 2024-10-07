Нічна атака РФ на Київ: всі дрони, які загрожували столиці, були знешкодженні

Сьогодні, 7 жовтня, Росія вкотре атакувала Київ дронами. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Зокрема, ворожі БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.

"Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Він додав, що це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня 2024 року.

"Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили", - резюмував Попко.