Російська атака на Вінниччину: інфраструктура пошкоджена, підприємства без світла

Через російській удар по Вінницькій області там без енергопостачання залишаються три підприємства.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна в ефірі телемарафону.

За її словами, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури суттєві, адже були прямі влучання. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів. А ось рух потягів вже відновлено.

"Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалось відновити електропостачання й відновлений рух потягів. Станом на зараз залишаються відключеними від електропостачання три підприємства, всі побутові споживачі підключені", - розповіла Заболотна.

Також вона прокоментувала масштаби пошкоджень об'єктів інфраструктури.

"Пошкодження суттєві, тому що, це прямі влучання. Станом на зараз на цих об'єктах здійснюються роботи з ліквідації наслідків й лише після цього можна буде встановити об'єм руйнувань та можливості своєчасного відновлення", - повідомила вона.