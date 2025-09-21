Україною шириться повітряна тривога: які області під атакою "шахедів"

О 22:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи БпЛА на межі Запорізької та Херсонської областей, на сході Харківщини, в Кам'янському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, на декілька дронів північніше Чернігова.

Згодом надійшли повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та північ Харківщини.

О 23:14 з'явилась інформація про нові ударні БпЛА північніше Чернігова, що постійно змінюють напрямок руху; дрони в північно-східній частині Полтавщини, які тримають курс на Полтаву; в західній частині Дніпропетровщини, що летять північним курсом та нові "шахеди" у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Станом на 23:23 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Оновлено о 00:20

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, групи ударних БпЛА зафіксовані в різних регіонах України, зокрема, у Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях.

Також з'явилась інформація про БпЛА з Черкащини курсом на Бориспільській район Київської області.