По Украине распространяется воздушная тревога: какие области под атакой "шахедов"

Российские военные запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ в Telegram и Карту воздушных тревог.
В 22:50 Воздушные силы ВСУ сообщили о группах БпЛА на границе Запорожской и Херсонской областей, на востоке Харьковщины, в Каменском и Никопольском районах Днепропетровщины, на несколько дронов севернее Чернигова.
Впоследствии поступили сообщения о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и север Харьковщины.
В 23:14 появилась информация о новых ударных БпЛА севернее Чернигова, которые постоянно меняют направление движения; дроны в северо-восточной части Полтавщины, которые держат курс на Полтаву; в западной части Днепропетровщины, которые летят северным курсом и новые "шахеды" в Никопольском районе Днепропетровщины.
По состоянию на 23:23 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:
Обновлено в 00:20
Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, группы ударных БпЛА зафиксированы в разных регионах Украины, в частности, в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях.
Также появилась информация о БпЛА с Черкасской области курсом на Бориспольской район Киевской области.
Как сообщало РБК-Украина, предыдущая массовая "шахедная" тревога была в Украине 19 сентября. Тогда под атакой ударных дронов армии РФ находились восточные, южные, северные и центральные регионы Украины.
Днем 19 сентября российские захватчики обстреляли дронами гражданский автомобиль в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате удара погибли супруги.
Вечером того же дня в Киеве и ряде областей дважды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.