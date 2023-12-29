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Україною шириться повітряна тривога, зафіксовано пуск ракет

П'ятниця 29 грудня 2023 14:53
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Україною шириться повітряна тривога, зафіксовано пуск ракет Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Територією України шириться повітряна тривога. Попереджають про запуск ракет з боку Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне".

Де оголошена тривога

Станом на 14:48 повітряну тривогу було оголошено майже по усій території України, окрім південних та західних областей, у тому ж числі Рівненської, Тернопільської, Хмельницької й Чернівецької.

Україною шириться повітряна тривога, зафіксовано пуск ракет

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:48 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з російських винищувачів Ту-22м3.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Ракети в напрямку Черкас

Спочатку Повітряні сили попередили про ракети з Курської області в напрямку Сумської області, втім потім вони направились в бік Черкас.

Повітряну тривогу оголосили й в інших областях

Тривогу також оголошено в:

  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській областях.

Вибухи в Черкаській області й не тільки

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи в Черкаській області, а також Сумах.

Ракета на Кременчук

Повітряні сили попередили про рух ракети на Кременчук. Після цього закликали Черкаси перейти в укриття.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Також терористи здійснили пуски:

  • п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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