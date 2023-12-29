По Украине распространяется воздушная тревога, зафиксирован пуск ракет
По территории Украины распространяется воздушная тревога. Предупреждают о запуске ракет со стороны Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 14:48 воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, кроме южных и западных областей, в том числе Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:48 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы пусков крылатых ракет с российских истребителей Ту-22м3.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Взрывы в Черкасской области и не только
Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Черкасской области, а также Сумах.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил, издание "Суспільне".
Ракеты в направлении Черкасс
Сначала Воздушные силы предупредили о ракетах из Курской области в направлении Сумской области, однако, потом они направились в сторону Черкасс.
Воздушную тревогу объявили и в других областях
Тревога также объявлена в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской областях.
Ракетный удар по Украине 29 декабря
Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову поцелили 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.
Также террористы совершили пуски:
- пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
- четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59”.
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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